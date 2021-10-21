Колишній працівник міліції вбив місцевого Дмитра Санду біля нічного клубу "Морган" в Одесі. Трапилося це в ніч проти 1 січня 2012 року. Віктора Дьякова через це в мережі назвали "новорічним вбивцею".

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8 років колонії

7 жовтня Одеський апеляційний суд підтвердив вирок Дьякову. Таким чином колишній працівник міліції повинен провести 8 років у колонії.

Проте зазначають, що сам фігурант на останні засідання суду не з'явився, оскільки він начебто хворий. Тому під варту Дьякова поки не взяли. Це повинно відбутися найближчим часом.

Зверніть увагу! В апеляційній скарзі Дьяков наполягав на зміні вироку. Він повідомив, що дії в ту ніч слід кваліфікувати "як вбивство з необережності", а не "умисне вбивство". До того ж Дьяков заявив, що його треба звільнити від кримінальної відповідальності, адже минуло вже 10 років і термін справи закінчився.

Вбивство за участю Віктора Дьякова: що відомо