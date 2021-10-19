Львівські правоохоронці розкрили жорстоке вбивство 53-річного чоловіка

На тілі загиблого виявили численні ножові поранення. За версією слідства, чоловіка вбив його знайомий.

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Тіло львів'янина знайшли у його квартирі

Правоохоронцям 15 жовтня надійшло повідомлення від стурбованої львів'янки. Жінка розповіла, що її 53-річний брат, який живе в одній з багатоповерхівок на вулиці Володимира Великого, тривалий час не виходить на зв'язок і не відповідає на дзвінки.

Правоохоронці разом із львів'янкою прийшли у квартиру чоловіка. Там вони знайшли його тіло без ознак життя. Під час судово-медичної експертизи встановили, що причиною смерті львів'янина стали колото-різані рани, зокрема, в ділянці грудей.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство". Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років у в'язниці.



Правоохоронці вже затримали зловмисника / Фото поліції Львівщини

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Поліція розшукала ймовірного вбивцю

До розслідування жорстокого вбивства залучили оперативників кримінальної поліції, слідчих, криміналістів та співробітників інших служб територіального підрозділу поліції. Правоохоронці відпрацьовували різні версії злочину та встановили коло спілкування загиблого.

Слідчі з'ясували, що до вбивства чоловіка був причетний його знайомий – 55-річний львів'янин, якого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності. Приблизно о 22:00 11 жовтня між ними виник конфлікт. Під час сварки зловмисник 7 разів вдарив свого опонента ножем і втік.

Водолазам вдалось розшукати знаряддя вбивства – ніж, який зловмисник викинув у став на вулиці Кульпарківській. Слідчі вже повідомили чоловікові про підозру. Суд 18 вересня обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.



Знаряддя вбивства шукали водолази / Фото поліції Львівщини



Львів'янин 7 разів вдарив знайомого ножем / Фото поліції Львівщини



Досудове розслідування триває / Фото поліції Львівщини