На теле погибшего обнаружили многочисленные ножевые ранения. По версии следствия, мужчину убил его знакомый.

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Тело львовянина нашли в его квартире

Правоохранителям 15 октября поступило сообщение от обеспокоенной львовянки. Женщина рассказала, что ее 53-летний брат, который живет в одной из многоэтажек на улице Владимира Великого, долгое время не выходит на связь и не отвечает на звонки.

Правоохранители вместе с львовянкой пришли в квартиру мужчины. Там они нашли его тело без признаков жизни. Во время судебно-медицинской экспертизы установили, что причиной смерти львовянина стали колото-резаные раны, в частности, в области груди.

Следователи открыли уголовное производство за "умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет в тюрьме.

Правоохранители уже задержали злоумышленника / Фото полиции Львовщины

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Полиция разыскала предполагаемого убийцу

К расследованию жестокого убийства привлекли оперативников криминальной полиции, следователей, криминалистов и сотрудников других служб территориального подразделения полиции. Правоохранители отрабатывали различные версии преступления и установили круг общения погибшего.

Следователи выяснили, что к убийству мужчины был причастен его знакомый – 55-летний львовянин, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности. Примерно в 22: 00 11 октября между ними возник конфликт. Во время ссоры злоумышленник 7 раз ударил своего оппонента ножом и скрылся.

Водолазам удалось разыскать орудие убийства – нож, который злоумышленник выбросил в пруд на улице Кульпарковской. Следователи уже сообщили мужчине о подозрении. Суд 18 сентября избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.



Орудие убийства искали водолазы / Фото полиции Львовщины

Львовянин 7 раз ударил знакомого ножом / Фото полиции Львовщины

Досудебное расследование продолжается / Фото полиции Львовщины