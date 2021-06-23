"А мені що, не можна?"

Водійка транспорту спершу говорила до жінки спокійно, а згодом почали кричати, аби вона вийшла, інакше тролейбус нікуди не поїде.

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Сама пасажирка байдуже сиділа на кріслі та продовжувала курити. Вона періодично опускала, а потім знову підіймала захисну маску на обличчя.

Згодом вже й пасажири почали казали, аби жінка затушила сигарету, інакше її виведуть з транспорту. У відповідь та заявляла: "І що? Хай виводять".

Постійно курять, а мені не можна, бл*ть? Йди поп*зди в іншому місці,

– сказала неадекватна пасажирка.

Увесь цей час на вулиці біля тролейбуса стояли патрульні. Згодом вони таки зайшли усередину. Пасажирка ж кинула у їх сторону недопалок. Спершу правоохоронці попросили жінку вийти з тролейбуса, а коли вона не відреагувала – взяли її під руки і витягли

Та у відповідь лише сміялася та казала: "Ну ви а**єли". Коли жінка опинилася на вулиці, транспорт рушив.

Дивіться відео інциденту в одеському тролейбусі 18+, присутня нецензурна лексика: