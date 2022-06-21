В Одесі знову на берег викинуло міну: вона вибухнула

Ввечері 21 червня на один з одеських пляжів викинуло ворожу протикорабельну міну. Вона здетонувала.

На щастя, ніхто не постраждав. Про це розповів глава Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Він вкотре нагадав одеситам про заборону відвідування пляжів та купання в морі.

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У будівлях поруч повибивало вікна

Міна здетонувала біля села Сичавка, інформує "Суспільне". Вибух уразив близько 100 метрів території навколо боєприпасу. Поряд був будівельний вагончик, у ньому вибило вікна від вибуху.

На пляжі в той момент не виявилось відпочивальників. В мережі оприлюднили фото з руйнуваннями внаслідок вибуху.

На одеському пляжі здетонувала міна / Фото Южненської поліції:

На Одещині підірвався чоловік

В Одеській області 11 червня стався трагічний випадок. У селі Грибівка чоловік, попри заборону, пішов відпочивати на пляж із сім'єю. Він хотів перевірити глибину, але натрапив на російську міну. На жаль, він загинув.

Сумний випадок стався з родиною внутрішніх переселенців з Донецької області. Ще одному чоловіку дивом вдалося вижити. З'ясували, що це одна з тих мін, які розставили в Чорному морі російські кораблі. Впродовж тижня на узбережжя виносило ще декілька таких боєприпасів.

Чорне море заміноване

Росія навмисно замінувала Чорне море та розмістила свій флот, аби Україна не могла експортувати зерно та інших товарів. Чорноморські порти заблоковані.

Російські міни виносить не тільки на українські береги. Наприклад, ще у березні Туреччина та Румунія виявляли ці боєприпаси, які дрейфували у морі.

Точна кількість російських вибухонебезпечних предметів у Чорному морі наразі невідома. За підрахунками експертів, ворожих мін у морі може бути до 600.

Тому людей закликають бути особливо обережними. Якщо бачите міну, слід негайно відійти якомога далі і викликати поліцію.

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