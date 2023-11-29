"Засвітив" роботу ППО: в Одесі затримали чоловіка, який допомагав російським спецслужбам

В ніч на 5 листопада Росія здійснила масовану атаку дронами на Одесу. Один із місцевих опублікував у мережі кадри, на який було задокументовано роботу української протиповітряної оборони. СБУ затримала чоловіка.

Чоловік задокументував на камеру мобільного телефону роботу української ППО. Пізніше він розмістив відзняті медіафайли на своїй сторінці у соцмережі.

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СБУ затримала зловмисника

В описі під опублікованим відео фігурант вказав точний час та місце зйомки. Буквально через декілька хвилин відзнятий матеріал потрапив до рекомендацій значної частини користувачів соцмережі, серед яких були представники російських спецслужб.

Цю інформацію окупанти могли використовувати під час коригування повторних ударів по місту із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу "Шахед".

Співробітники Служби безпеки встановили особу та її місцезнаходження. Чоловіка затримали.

За даними слідства, зловмисником виявився 35-річний одесит, який раніше відбував покарання за крадіжку та пограбування. Під час обшуків у його помешканні виявили мобільний телефон, який він використовував для незаконної зйомки та поширення відео про бойову роботу Сил оборони,

– йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ, на підставі зібраних доказів, висунули підозру затриманому за статтею про поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань.

Служба безпеки затримала зловмисника / Фото СБУ

Станом на зараз вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу – тримання під вартою. Водночас триває досудове розслідування для встановлення всіх деталей. Як повідомляє СБУ, зловмиснику загрожує до 8 років в'язниці.

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