Одесит стріляв по дітях, щоб припинити галас: відео

В Одесі на вулиці Скворцова неадекватний чоловік стріляв по дітях із другого поверху.

На вулиці Скворцова в Одесі неадекватний 51-річний мешканець стріляв, щоб припинити галас сусідських дітей, повідомляє поліція Одеси.

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Чоловік кричав, що зараз приїдуть свідки і зафіксують незаконні дії поліції. Ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють правоохоронці.

Обставини події встановлюються. Попередня її кваліфікація – хулігантство.

Одесит стріляв по дітях – відео: