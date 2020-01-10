Одесит стріляв по дітях, щоб припинити галас: відео
В Одесі на вулиці Скворцова неадекватний чоловік стріляв по дітях із другого поверху.
На вулиці Скворцова в Одесі неадекватний 51-річний мешканець стріляв, щоб припинити галас сусідських дітей, повідомляє поліція Одеси.
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Чоловік кричав, що зараз приїдуть свідки і зафіксують незаконні дії поліції. Ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють правоохоронці.
Обставини події встановлюються. Попередня її кваліфікація – хулігантство.
Одесит стріляв по дітях – відео:
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