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      Одеські пляжі після шторму вкрилися піною: дивовижні фото

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      Одеські пляжі вкрилися піною / dumskaya.net

      Унікальне природне явище виникло на пляжах Одеси. Після шторму міські пляжі вкрилися густою білою піною.

      Незвичайне явище помітили на пляжі "Аркадія". Фото стихії опублікувало місцеве видання "Думська".

      Цікаво: Пляж у Фінляндії засипало крижаними м’ячами: фото дивного явища природи

      Дивлячись на світлини, можна подумати, що замість піни на пляжах лежить сніг.

      Що цікаво, таке явище не є рідкісним для Одеси. Проте найчастіше піна вкриває узбережжя влітку, а не зимою.


      Одеські пляжі вкрилися піною / фото "Думської"


      Пляжі Одеси покрилися піною / фото "Думської"

      До слова, таке незвичне явище з'являється через сильний вітер, нульову температуру і розкладання водоростей у морі.


      Піна покрила одеське узбережжя / фото "Думська"

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      сьогодні
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси клімат Екологія Погода
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