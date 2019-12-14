Одеські пляжі після шторму вкрилися піною: дивовижні фото

Унікальне природне явище виникло на пляжах Одеси. Після шторму міські пляжі вкрилися густою білою піною.

Незвичайне явище помітили на пляжі "Аркадія". Фото стихії опублікувало місцеве видання "Думська".

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Дивлячись на світлини, можна подумати, що замість піни на пляжах лежить сніг.

Що цікаво, таке явище не є рідкісним для Одеси. Проте найчастіше піна вкриває узбережжя влітку, а не зимою.



Одеські пляжі вкрилися піною / фото "Думської"



Пляжі Одеси покрилися піною / фото "Думської"

До слова, таке незвичне явище з'являється через сильний вітер, нульову температуру і розкладання водоростей у морі.



Піна покрила одеське узбережжя / фото "Думська"