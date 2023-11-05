В Одеській області було влучанням в інфраструктурний об'єкт: є постраждалі

Російська армія ввечері 5 листопада атакувала Одеську область ракетами. Так, внаслідок обстрілу відбулося влучання в інфраструктурний об'єкт у регіоні.

У Силах оборони Півдня України зазначили, що таким чином ворог намагається зашкодити цивільному судноплавству. Тому ворог і здійснює такі обстріли.

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Ворог влучив в об'єкт інфраструктури

Військові наголосили, що ворог продовжує свій системний терор південних регіонів. Так, росіяни серед дня з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П по Одещині.

Влучанням в інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали три співробітники,

– мовиться у дописі Сил оборони Півдня.

Крім того, там зауважили, що вибухова хвиля завдала пошкоджень і навколишнім будинкам поблизу об'єкта.

В Одеській області була ракетна небезпека

Повітряні сили 5 листопада о 15:28 оголосили тривогу в Одеській області, пов'язану з ракетною небезпекою у регіоні. Вже через кілька хвилин у регіоні пролунали потужні вибухи.

Вибухи також чули й жителі Одеси. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також закликав жителів Одеського району перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Після роботи наших захисників по ворожих об'єктах о 15:45 в Одеській області пролунав відбій повітряної тривоги. Небезпеку у небі ліквідували.

До цього потужні вибухи в Одеській області лунали 2 листопада. Тоді вибухи також лунали за кілька хвилин після того, як пролунала сирена.

Під час тривоги ворожі цілі рухалися у напрямку населених пунктів Затока та Білгород-Дністровський. Під час атаки ворог запустив протикорабельні ракети "Онікс" з берегової установки "Бастіон" з Криму.

Варто зазначити, що ракети "Онікс" вкрай складно виявити для наших систем протиповітряної оборони. Що відомо про "Онікси", які їхні характеристики й дальність дії – читайте у матеріалі.