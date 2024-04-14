В Одесі та області гримлять вибухи, працює ППО: окупанти вдарили ракетами

Вдень 14 квітня російські загарбники вкотре атакували територію України. Цього разу під ударом опинилася Одеська область.

Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Одеси. Наразі ж моніторингові канали повідомляють про вибухи, передає 24 Канал.

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На Одещині пролунали вибухи

Близько 15:45 повідомили про ракетну небезпеку для Одеської області, у регіоні пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ застерігали від активності ворожої тактичної авіації на південному напрямку.

Зокрема, повідомлялося про ракету, яка рухалася у напрямку Одеси. Згідно з даними моніторингових каналів, окупанти, ймовірно атакували крилатою ракетою Х-59. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також звернувся до місцевих.

Одеса та Одеський район, прошу всіх бути в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що за попередньою інформацією, на Одесу летіло щонайменше дві ракети та один дрон. Вже через кілька хвилин повідомили про успішну роботу протиповітряної оборони. Деталі щодо збиття буде оприлюднено згодом.

Вже о 16:16 очільник Одеської ОВА повідомив про відбій повітряної тривоги.

Росіяни не припиняють терор проти мирного населення Одеси

Російські військові ввечері 10 квітня запустили дрони-камікадзе. Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 23:13. А вже через близько 20 хвилин стало відомо, що в регіоні пролунали вибухи.

Місцеві ЗМІ написали о 23:29, що в області чують роботу ППО. Також аналогічне повідомлення надходило о 23:35. Через 5 хвилин теж написали, що наші військові б'ють по "Шахедах", Тому мешканців просять не лякатися та не покидати безпечних місць.

О 23:55 місцеві ЗМІ написали, що у деяких мешканців Одеси блимнуло світло. Ймовірно, це пов'язано з атакою регіону дронами-камікадзе. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер о 23:56 звернувся до мешканців Ізмаїльського району.

Незадовго до цього, о 18:17 моніторингові канали повідомили про ракету, яка рухалася у напрямку Одеси. Майже відразу у місті пролунав потужний вибух. Однак, на жаль, майже одразу у місцевих пабліках повідомили про повторний вибух.