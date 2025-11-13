Під час дитячих ігор стався вибух. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на Нацполіцію Одеської області.

Чому вибухнула граната й чи є постраждалі?

Нещодавно в Окнянському опорному закладі Подільського району сталася подія, коли дев'ятирічна учениця третього класу принесла до школи навчальну гранату, щоб похизуватись нею перед однокласниками.

Під час гри в коридорі один із хлопців випадково висмикнув запобіжне кільце, що спричинило вибух.

На щастя, він отримав лише незначні подряпини, і медична допомога йому не знадобилась. Інших постраждалих не було.

Поліція з'ясувала, що гранату дівчинці передав родич. ЇЇ батьки не звернули увагу на те, що дитина принесла небезпечний вибуховий предмет до навчального закладу.

Через це на матір дівчинки склали адміністративний протокол за невиконання батьківських обов'язків згідно з частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Жінці загрожує відповідальність у вигляді попередження або штрафу до 1700 гривень.

Зауважте! Правоохоронці закликають дорослих не ставити дітей під загрозу через свою безвідповідальність. Батьків просять бути уважними до того, як і з ким проводять час їхні діти, а також навчати їх обережності з невідомими предметами, які можуть бути небезпечними.

