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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Одеського моряка можуть засудити до страти в Ірані: українці просять Порошенка втрутитись

818 Читать новость на русском
Андрій Новічков
Андрій Новічков / 24 Канал

Українського моряка Андрія Новічкова, який перебуває у іранській в'язниці, можуть засудити до страти за звинуваченням у вбивстві. Українці звернулись до Президента Петра Порошенка з електронною петицією, де попросили втрутитись у цю ситуацію.

Про це йдеться на офіційному інтернет-представництві Президента України для подання електронних петицій.

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Таку петицію було опубліковано 10 травня. Зазначається, що помічника капітана іранського судна Arezoo Новічкова звинувачують у вбивстві безпідставно. Вже більше року моряк перебуває у в'язниці Ірану. Якщо ув'язненого все ж таки визнають винними, йому загрожує смертна кара.

17 січня 2017 року о 08:37 на судні Arezoo, під прапором Ірану, порт приписки Qeshm стався інцидент. Молодший рядовий матрос Mohammad Bahranpoor, за національністю іранець, вистрибнув за борт. Свідком цієї події став Андрій Олександрович Новiчков. Єдиний християнин, громадянин України на борту судна. Він відразу ж, як того вимагає морській кодекс, підняв тривогу і організував рятувальні роботи,
– йдеться у повідомленні петиції.

Згідно з інформацією повідомлення, тіло матроса так і не було знайдено. Коли ж судно прибуло в Іран, Андрія Новічкова зняли з борту та відвезли до суду, де пред'явили звинувачення у вбивстві. Також у петиції налогосили на тому, що справа ведеться перською мовою, яку Новічков не розуміє.  Також автори петиції зазначили, що в ірнаській пресі з'являлись неправдиві матеріали про моряка.

Порошенка просять втрутитись, а саме створити міждержавну комісію, яка зможе розглянути деталі справи та легітимність процесу.

 

Теги: Новини України Петро Порошенко Іран Водний транспорт Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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