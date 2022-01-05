"Убили": під час протестів загинув демонстрант в Атирау

Один із демонстрантів загинув в казахському місті Атирау. Це трапилось на тлі протестів у країні.

Відповідну інформацію повідомили у місцевому ЗМІ. Раніше президент країни заявив, що внаслідок протестів загинули силовики.

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Під час протестів у Казахстані загинув демонстрант

Одного з демонстрантів убили і другого поранили в голову в Атирау,

– мовиться у повідомленні.

Наразі невідомо, звідки лунали постріли. Також немає інформації про самого протестувальника. Адже, за інформацією ЗМІ, влада на тлі масових протестів:

відключила інтернет у країні 5 січня, а перебої почались ще напередодні;

5 січня в Алмати та столиці країни – Нур-Султані відключили телефонний зв'язок.

Президент заявив про вбитих силовиків

Перед цим у зверненні президент країни Касим-Жомарт Токаєв заявив, що внаслідок сутичок під час протестів загинули люди.

Він сказав про "масові напади на представників правопорядку. Серед них є убиті та поранені". Проте точну кількість жертв та обставини не назвав. Проте запевнив, що діятиме максимально жорстко.

Зокрема президент очолив Радбез Казахстану. Перед цим з посади пішов Нурсултан Назарбаєв.

Коротко про протести у Казахстані

У різних містах країни протести почались ще 2 – 3 січня – люди вимагали зниження цін на газ. Влада почула та зменшила ціни.

Згодом протестувальники висунули нові вимоги, серед яких була відставка уряду та зменшення впливу Нурсултана Назарбаєва на владу в країні.

На тлі протестів останній пішов з посади глави Радбезу. Російські ЗМІ написали, що він навіть може покинути країну.

За даними ЗМІ, в сутичках поранення отримали понад 500 людей. Серед них є жінки та діти. До речі, уряд склав свої повноваження. Детальніше про ситуацію в країні читайте тут.

Протести у Казахстані: все, що потрібно знати – дивіться відео