Один із найбільших ударів по Києву, – Зеленський відреагував на масовану атаку Росії

Президент відгукнувся на жорстоку нічну атаку по Україні.

Що сказав президент

Зеленський підкреслив, що росіяни почуваються безкарними. А тому вільно атакують українські міста і села, не відчуваючи наслідків.

Російські удари ракетами та "Шахедами" гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Вже котру ніч замість припинення вогню – масовані удари "Шахедами", крилатими ракетами та балістикою. Сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина.

Ворог бив по будинках, міській інфраструктурі, а в Одесі – навіть по пологовому. Поранено 13 людей, на жаль, є і загиблі.

Росіяни застосували 315 дронів, із них 250 "Шахедів". Серед 7 ракет дві були балістичними північнокорейського виробництва. Тобто Росії допомагають інші країни, світ знає про це, але не зупиняє агресорку.

