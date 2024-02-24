Літак, майже 800 окупантів, понад 100 одиниць техніки: втрати ворога на 24 лютого
24 лютого 2024, 07:34Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
У другі роковини війни, яку Росія почала проти України, ворог втратив за останню добу 770 солдатів. З 24 лютого 2022 року втрати росіян перевищують 400 тисяч.
Зокрема, мовиться про 409 тисяч 10 одиниць особового складу. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх під час інтенсивних боїв важко.
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Що відомо про втрати росіян на фронті
- танків – 6534 (+8);
- бойових броньованих машин – 12425 (+15);
- артилерійських систем – 9952 (+36);
- РСЗВ – 999 (+0);
- засоби ППО – 684 (+2);
- літаків – 340 (+1);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7659 (+31);
- крилаті ракети – 1905 (+2);
- кораблі /катери – 25 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12988 (+28);
- спеціальна техніка – 1576 (+1).
Втрати ворога 24 лютого 2024 року
Україна знищила ворожий літак А-50: коротко
- Ввечері 23 лютого 2024 року українська розвідка разом з Повітряними силами ЗСУ знищила ворожий літак А-50.
- Це був А-50У, тобто літак нової модернізованої російської версії. Вартість цього повітряного судна – орієнтовно 350 мільйонів доларів. Цих літаків у Росії зашились одиниці.
- Згодом ЗМІ з посиланням на поінформованих співрозмовників у ГУР, зазначили, що Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянського ЗРК С-200.