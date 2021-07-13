Один із найкращих кандидатів, – Геращенко про Монастирського як главу МВС
Джерело:24 канал
Антон Геращенко прокоментував запропоновану президентом кандидатуру на посаду нового міністра внутрішніх справ. Він вважає Дениса Монастирського високоінтелектуальною, грамотною та підготовленою людиною.
Геращенко в ефірі одного із телеканалів заявив, що Монастирський – зважена та розумна людина.
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Геращенко про кандидата на пост глави МВС
Денис Монастирський – високоінтелектуальна, грамотна, підготовлена людина, він працює вже 2 роки керівником комітету з питань правоохоронної діяльності, він знає все керівництво правоохоронних органів країни,
– зазначив наразі заступник міністра.
Він також наголосив, що вважає кандидатуру Монастирського одним із найкращих виборів президента Зеленського.
Також Геращенко пояснив, що всі заступники міністра внутрішніх справ, відповідно до законодавства, йдуть у відставку після глави відомства. "Далі все залежить від майбутнього міністра внутрішніх справ, його рішень, рішень уряду", – додав Геращенко.
Водночас він не проти зберегти посаду – "якщо буде потрібен країні, то готовий її захищати".Зверніть увагу!
Монастирський поголився очолити МВС
- Володимир Зеленський запропонував Денису Монастирському очолити Міністерство внутрішніх справ замість Арсена Авакова, який подав у відставку.
- Народний депутат обдумав пропозицію та вирішив прийняти її.
- Досі Монастирський очолював парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності.