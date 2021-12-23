Одіозний нардеп Шевченко заявив, що СБУ відкрила проти нього справу через держзраду

23 грудня 2021 , 22:28
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Джерело:

телеграм Євгена Шевченка

Колишній представник "Слуги народу" Євген Шевченко заявив, що Служба безпеки України відкрила проти нього справу через держзраду. Каже, що це пов'язано із його "дружбою з Білоруссю".

Шевченко підтвердив, що СБУ відкрила проти нього провадження за статтею 111 Кримінального кодексу, а це – державна зрада.

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За словами Шевченка, йому приписують створення "русского мира" в Україні. Мовляв, його хочуть усунути як конкурента.

Хто такий Євген Шевченко

Нардеп неодноразово втрапляв у скандали. Найчастіше – через прихильність до режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Автор: Ольга Музика