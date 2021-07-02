Шкода здоров'ю та стереотипи: 3 міністерки вимагають змінити військовим взуття для параду

Одразу 3 міністерки українських відомств звернулися до міністра оборони Андрія Тарана. Вони вимагають замінити взуття на підборах для дівчат-військових, які братимуть участь у параді до Дня Незалежності.

Своє обурення висловили віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, міністерка соцполітики Марина Лазебна та міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Важливо Через підбори жінок-військових виник скандал з Міноборони: все, що відомо – фото, відео

Підбори – незручне взуття

Міністерки наголосили, взуття на підборах несумісне з боєздатністю солдатів. За їхніми словами, "пруський" крок на параді у такому взутті – це навмисна заподіяна шкода здоров'ю солдаток.

Очевидно, що ціль будь-якого військового параду – демонстрація військової спроможності армії. Тут не повинно бути місця стереотипам та сексизму, яким, безумовно, буде милування жінками-військовими на підборах,

– наголосили очільниці українських міністерств.

Вони підкреслили, що одяг і взуття військовослужбовців мають відповідати вимогам, які забезпечують зручність та комфорт кожної людини.

"Українські жінки-військові роками виборювали своє право, на рівні з чоловіками служити в мілітарних структурах України й довели свою спроможність не на підборах, а з автоматами", – мовиться у повідомленні.

Актуально Жінкам має бути зручно, – Разумков про скандал з підборами для жінок-військових

Що кажуть стандарти НАТО

За стандартами Північноатлантичного альянсу, в який, до слова, Україна прагне потрапити, діє принцип рівності прав не залежно від статі.

Невисокі підбори дійсно використовують в окремих країнах-членах НАТО як складову парадно-вихідної форми жінок-військовослужбовиць. Але це взуття не використовується для маршування на парадах.

Міністерки закликали:

терміново замінити взуття на підборах на комфортне;

керівникам урочистих заходів до Дня Незалежності забезпечити дотримання прав жінок та чоловіків і сформувати змішані "коробки" військових, до яких входять як жінки, так і чоловіки;

Міністру оборони визначити радника з гендерних питань;

Провести опитування жінок сектору безпеки й оборони щодо задоволеності створеними умовами для служби, зокрема формений одяг.

Скандал зі взуттям для дівчат-військових: головне

Напередодні Міноборони опублікувало у соцмережах світлини з тренування дівчат-військових до жіночої "коробки" на День Незалежності. Обурення викликало те, що дівчата мають маршувати на підборах.

Згодом обурення соцмереж підхопили й українські політики. У Верховній Раді виступили із вимогою скасувати це дійство і видати дівчатам звичайне взуття.



На годині запитань до уряду міністру оборони Андрію Тарану подарували дамські туфлі на підборах. Згодом Таран підтвердив, що для дівчат-військових буде нове взуття.

Ольга Стефанішина, Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Марина Лазебна, Міністерка соціальної політики України

Юлія Лапутіна, Міністерка у справах ветеранів