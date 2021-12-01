Одразу сказав, що не можу давати йому жодних вказівок, – Єрмак про розмову з Бурбою

Андрій Єрмак заявив, що мав дуже коротку розмову з Василем Бурбою – ексначальником Головного управління розвідки Міноборони. За словами глави ОП, Бурба намагався отримати від нього відповіді на якісь питання.

Єрмак тоді заявив Бурбі, що не має права відповідати. Ба більше, глава ОП запевнив, що не отримував жодних команд або вказівок від президента Володимира Зеленського.

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За словами Єрмака, Зеленський особисто веде все, пов'язане з розвідувальними органами. Глава ОП наголосив: якщо президент вважає за потрібне, то запрошує його бути присутнім на якихось зустрічах.

Водночас жодних доручень з приводу Бурби Зеленський не давав. Відповідно жодних вказівок ексочільнику ГУР Єрмак не міг озвучити.

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Глава ОП також наголосив, що особисто не обговорював з Бурбою режим припинення вогню на Донбасі. Ба більше, ексглава ГУР не входив до переліку людей, які безпосередньо брали участь у процесі. Як-от представники ТКГ та нормандського формату.

Поведінка Бурби є неправильною

Єрмак зізнався, що хоче зберегти власну нервову систему, тому не дивиться "п'ятничні ефіри", гостем яких є Бурба. Глава ОП наголосив: він не хоче давати оцінку ексочільнику ГУР.

За словами Єрмака, багато світла на це вже пролив президент Зеленський під час свого пресмарафону з нагоди екватору каденції.

Те, як вів і поводиться пан Бурба, як поводяться люди, які, мабуть, хотіли залишатися в тих кріслах, в яких вони були. Я вважаю, що це неправильно,

– заявив Єрмак.

Операції розвідки – велика відповідальність

Єрмак наголосив, що операції з розвідки завжди є великою відповідальністю. Вони, як правило, пов'язані з життям людей. Є жорсткі регламенти, усе документується та оформляється. У форматі розмови двох людей це просто не може бути.

Моменти деяких операцій Зеленський розсекретив. Зокрема, мовиться про порятунок людей з Афганістану.

Єрмак зауважив, що не розуміє, навіщо Бурба розповідає речі, які є державною таємницею або не відповідають дійсності. Це – абсолютно неправильна позиція.

Зеленський про Бурбу