На Дніпропетровщині чоловік заради грошей два дні катував свого знайомого. 31-річний зловмисник одягнув на шию своїй жертві собачий нашийник, прив'язав і бив.

Як розповіли у поліції Дніпропетровщини, про катування вдалося дізнатися від свідка, який побачив усе на власні очі.

До речі В МВС пояснили, чому відпустили полтавського терориста

Правоохоронці виявили постраждалого побитим і знесиленим. Його одразу ж шпиталізували до лікарні: на тілі він мав багато ран. Там же виявили і зловнисника, який взяв у полон жертву.

Як виявивлося, чоловіка викрав знайомий від під'їзду будинку. Зловмисник змусив його сісти до авто та відвіз до власної квартири. В оселі надів на чоловіка ошийник та прив’язав.

Протягом двох днів він знущався над потерпілим, бив його та вимагав гроші. Також відібрав ключі від квартири, куди згодом навідався та викрав цінні речі.

За катування, незаконне позбавлення волі та пограбування поліція відкрила три кримінальні провадження.

Цього ж тижня на Харківщині затримали трьох учасників етнічної групи, які викрали чоловіка і вимагали за нього викуп. Річ у тім, що напередодні троє бандитів намагалися "вибити" із чоловіка неіснуючий борг. За 20 тисяч доларів вони обіцяли відпустити жертву. Зрештою їх затримала поліція, подробиці читайте за посиланням.