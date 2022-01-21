Офіс генпрокурора подав скаргу на запобіжний захід для Порошенка

Офіс генпрокурора 21 січня подав скаргу на запобіжний захід для Петра Порошенка. Прокурори не погоджуються з тим, що нардепа відпустили під особисте зобов'язання.

Прокурори наполягатимуть на тому ж запобіжному заході, що й раніше. Вони вважають особисте зобов'язання занадто м'яким.

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Так, прокурори вимагають взяти лідера "Європейської Солідарності" під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 1 мільярд гривень.

Зауважимо, раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова казала, що "Україні потрібна справедливість" тому особисте зобов'язання для Порошенка оскаржать. До речі, адвокати нардепа також оскаржують ухвалу Печерського районного суду Києва. Однак лише у тій частині, яка передбачає заборону на виїзд з України.

Як минуло засідання у справі Порошенка

17 січня Печерський суд обирав політику запобіжний захід. До речі, саме у цей день Порошенко повернувся з Польщі. В аеропорту його зустріли слідчі Державного бюро розслідувань, а паспорт політика забрали на перевірку під час прикордонного контролю.

Суд тривав близько 12 годин. Служитель Феміди Олексій Соколов понад 5 годин перебував у нарадчій кімнаті. Політики та журналісти у той час колядували у залі засідання. До речі, під будівлею суду відбувалася акція прихильників Порошенка.

Соколов так і не оголосив запобіжний захід і переніс це на 19 січня. У цей день активісти ще з самого ранку зібралися біля суду. Там вони встигли поштовхатися з правоохоронцями через бочки, а двоє людей навіть зазнали ушкоджень. Згодом суддя заявив, що відпускає Порошенка під особисте зобов'язання, тому він має здати свої документи і прибувати до суду на вимогу.

Коротко про "вугільну справу"

Лідера "ЄС" підозрюють у державній зраді. За даними слідства, він співпрацював з бойовиками на Донбасі та організував схему із закупівлі вугілля з окупованих територій.

Іншим фігурантом цієї справи є нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, якого суд відправив під домашній арешт.

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