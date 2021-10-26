Офіс генпрокурора відкрив справу через обстріл бойовиками житлових будинків у Гранітному

Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу через обстріл житлових будинків у Гранітному, що на Добсасі. Бойовики прицільно обстріляли село та зачепили кілька житлових будинків.

Обстріли тривали протягом ночі з 25 на 26 жовтня та продовжились вранці. У Офісі генпрокурора заявили, що обстріл мирного селища окупаційним контингентом Росії триває.

До теми Окупанти обстріляли Гранітне та пошкодили житлові будинки

Офіс генпрокурора відкрив справу через порушення законів та звичаїв війни

За процесуального керівництва Волноваської окружної прокуратури Донецької області розпочали досудове розслідування у кримінальній справі за фактом порушення законів та звичаїв війни,

– заявили у Офіс генпрокурора.

Згідно з досудовим розслідуванням, відомо:

вранці 26 жовтня представники незаконних збройних формувань Росії здійснили мінометний обстріл селища Гранітне Волноваського району, що на Донеччині;

під час обстрілу пошкодили 6 житлових будинків ;

; постраждалих серед цивільного населення немає.

"Наразі обстріл мирного селища окупаційним контингентом Росії триває, після чого будуть проведені першочергові слідчі дії", – заявили у відомстві.

Там також відзначили, що триває досудове слідство.

Офіс генпрокурора відкрив справу через обстріл житлових будинків у Гранітному / Фото Донецької обласної прокуратури

Останні новини щодо ситуації на Донбасі: коротко

У ніч з 25 на 26 жовтня бойовики здійснили прицільний обстріл села Гранітного на Донеччині. Голова Мирненської селищної військово-цивільній адміністрації Володимир Веселкін розповів, що окупанти використовували зброю 120 калібру. Окрім житлових будинків, окупанти пошкодили електромережі. На щастя, жертв серед мирного населення немає.

26 жовтня внаслідок обстрілу російськими найманцями загинув захисник України. Його побратим отримав поранення. Стан здоров'я бійця лікарі оцінили як задовільний. Це сталося у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Проросійські бойовики впродовж 25 жовтня 4 рази порушили "тишу". Внаслідок ворожих дій один український військовий зазнав поранення. Йому надали першу допомогу та мали доправити в госпіталь.

. Саме останнє село, за словами проросійських ЗМІ, ЗСУ взяли під контроль. Проте в пресслужбі Операції об'єднаних силТам пояснили, що– це. Наголосили, що саме на цій ділянці окупанти, порушуючи режим тиші, відкривали вогонь із забороненого озброєння.