"Зрадив і зневажив пам'ять героїв": офіс Орбана у Будапешті облили червоною фарбою

Депутати опозиційної угорської фракції "Моментум" облили яскраво-червоною фарбою паркан біля офісу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Вони заявляють, що той зневажив пам'ять героїв революції посмішками Путіну.

Депутати згадали, як Орбан за декілька днів до річниці посміхався та жав руку Путіну. Він поговорив з російським президентом у Пекіні – Орбан заявив, що зацікавлений у підтримці стосунків.

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Протест проти політики Орбана

У понеділок 23 вересня четверо депутатів опозиційної парламентської фракції "Моментум" червоною фарбою паркан біля офісу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Політична сила заявила, що причиною цього є зрада та зневага героїв придушеної радянськими військами революції 1956 року з боку очільника уряду.

В цей день в Угорщині відзначають роковини цієї події. Політики обурені, що за декілька днів до цієї дати Орбан мав зустріч з Путіним, на якій всіляко догоджав російському президенту.

Він кинув їм виклик, посміхаючись з Путіним за кілька днів до 23 жовтня. З воєнним злочинцем, який вписав у російські підручники, що у 1956 році була фашистська революція, і за чиїм наказом російські солдати знову вбивають угорських військових з Закарпаття,

– пояснюють парламентарі.

Наприкінці політсила наголосила, що вони боряться за справедливу систему, в якій боротьба угорського народу за свободу не може бути забута. Вони прагнуть проводити гуманну політику і нікого не залишати у біді.

Перед офісом Орбана земля залита червоною фарбою / Momentum

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