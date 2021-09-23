Офіс Президента брав участь у підготовці Плану трансформації України

Під час першого робочого візиту до США Володимир Зеленський презентував План трансформації України. Він поділився своїм баченням розвитку держави і передав цей план адміністрації Байдена.

Як повідомили 24 каналу в Офісі Президента, готували План трансформації саме в Офісі Президента. Його основа – інформація від інших відомств.

До речі Очікуємо реакцію від Байдена, – Зеленський про План трансформації України

ОП збирав інформацію

План трансформації "збирався" саме в Офісі Президента. ОП брав участь у модерації та структуруванні отриманої інформації від відповідальних міністерств та центральних органів виконавчої влади.

Щодо копії Плану трансформації, то в ОП 24 каналу зазначили, що ця запитувана інформація відсутня.

Головне про план трансформації України

План трансформації України Володимир Зеленський презентував у Національній бібліотеці імені у Вашингтоні 1 вересня.

Цей документ – це те бачення держави через кілька років, яку має президентська команда і Зеленський особисто.

Український лідер запропонував відповідні кроки президентові США та конгресменам під час візиту у Вашингтон.

За словами президента, у пріоритеті – верховенство права і правосуддя.

Глава держави зауважив, що документ є інструментом для розвитку стратегічного партнерства України зі США в економіці й містить конкретні спільні економічні, інвестиційні проєкти.

Зеленський наразі перебуває у США із другим робочим візитом. Він зазначив, що очікує відповіді адміністрації Байдена на його План трансформації. Зокрема Україну цікавить підтримка в оборонній сфері.