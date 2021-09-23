Офіс Президента брав участь у підготовці Плану трансформації України
23 вересня 2021 , 17:13Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Під час першого робочого візиту до США Володимир Зеленський презентував План трансформації України. Він поділився своїм баченням розвитку держави і передав цей план адміністрації Байдена.
Як повідомили 24 каналу в Офісі Президента, готували План трансформації саме в Офісі Президента. Його основа – інформація від інших відомств.
До речі Очікуємо реакцію від Байдена, – Зеленський про План трансформації України
ОП збирав інформацію
План трансформації "збирався" саме в Офісі Президента. ОП брав участь у модерації та структуруванні отриманої інформації від відповідальних міністерств та центральних органів виконавчої влади.
Щодо копії Плану трансформації, то в ОП 24 каналу зазначили, що ця запитувана інформація відсутня.Зверніть увагу! Зеленський наразі перебуває у США із другим робочим візитом. Він зазначив, що очікує відповіді адміністрації Байдена на його План трансформації. Зокрема Україну цікавить підтримка в оборонній сфері.
Головне про план трансформації України
- План трансформації України Володимир Зеленський презентував у Національній бібліотеці імені у Вашингтоні 1 вересня.
- Цей документ – це те бачення держави через кілька років, яку має президентська команда і Зеленський особисто.
- Український лідер запропонував відповідні кроки президентові США та конгресменам під час візиту у Вашингтон.
- За словами президента, у пріоритеті – верховенство права і правосуддя.
- Глава держави зауважив, що документ є інструментом для розвитку стратегічного партнерства України зі США в економіці й містить конкретні спільні економічні, інвестиційні проєкти.