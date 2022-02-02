Офіс Президента оприлюднив спільну заяву Зеленського та Рютте після переговорів

Володимир Зеленський 2 лютого провів зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте. Політики заявили про свою прихильність розвитку двостороннього партнерства в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес.

Обидва лідери нагадали, що відносини між Україною та Королівством Нідерланди ґрунтуються на спільних цінностях та принципах свободи, демократії, верховенства права й поваги до прав людини.

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Політики знову підтвердили свою тверду прихильність міжнародному праву й основним принципам, на яких будується європейська безпека, включно з:

суверенітетом і територіальною цілісністю,

непорушністю кордонів,

свободою держав обирати чи змінювати власні механізми безпеки.

Прем'єр-міністр Марк Рютте висловив підтримку Україні на тлі російської агресії. Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Марк Рютте наголосили на важливості мирного врегулювання.

Діалог та дипломатія, що відбуваються в різних форматах, таких як ОБСЄ і НАТО, відіграють вирішальну роль у цьому процесі,

– зауважили в ОП.

Лідери двох країн підтвердили свою прихильність збереженню тиску на Росію з метою припинення тимчасової окупації Криму. Зеленський висловив вдячність за підтримку нідерландської сторони в реабілітації українських військовослужбовців, які постраждали під час збройного конфлікту, що триває.

Прем'єр-міністр Марк Рютте оголосив, що Нідерланди розширять цю підтримку, щоб надати реабілітаційну допомогу більшій кількості поранених українських військовослужбовців у межах цієї програми.

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