Правда не така цікава, як пропагандистські наративи, – ОП про слова Зеленського щодо вагнерівців

Володимир Зеленський заявив, що Олександр Лукашенко обіцяв не підвести його, коли набирав обороти скандал з вагнерівцями. Президент України був впевнений, що Білорусь передасть бійців ПВК. В ОПУ кажуть, що частина людей просто відмовляються сприймати факти і краще вірять в конспірологію.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зауважив, що є цілі партії, які побудовані на пропагандистській брехні і це чітко виявляється в історії з вагнерівцями.

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Україна наполягала на екстрадиції вагнерівців

Президент Зеленський мав телефонну розмову з Лукашенком про вагнерівців 5 серпня 2020 року. Саме тоді президент Зеленський попередив Лукашенка про те, що Україна не сприйматиме іншого варіанту, окрім екстрадиції вагнерівців в Україну,

– пояснив Подоляк.

Лукашенко пообіцяв передати вагнерівців Україні, проте обіцянки не дотримав. Після цього жодного спілкування між самопроголошеним президентом та українським главою не було.

Слова президента не хочуть розуміти опоненти

Подоляк наголошує, що слова президента – цілком зрозумілі, проте їх чомусь не хочуть сприймати опоненти. Їм начебто важливо просувати "конспірологічний детектив".

Для чого вони це роблять? Лише для того, щоб не говорити про партнерство псевдопатріотів з Медведчуком, про свою власну політичну неспроможність та про інші неприємні речі,

– зауважив Подоляк.

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Що відомо про скандал з вагнерівцями

Зазначимо, що бійців ПВК "Вагнера" затримали у Білорусі у липні 2020 року. Серед затриманих були учасники бойових дій на Донбасі – на боці окупанта. Україна відіслала запит на екстрадицію вагнерівців. Однак Білорусь це проігнорувала і видала затриманих Росії.