Офіс Тихановської отримав в Литві дипломатичний статус: що це змінює

Офіс Тихановської отримав дипломатичний статус в Литві. Світлана Тихановська заявила, що білоруський народ тепер має офіційне представництво в країнах Євросоюзу.

Про відповідний статус офісу Тихановської на брифінгу зі Світланою Тихановською 5 липня заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

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Офіс Тихановської отримав дипломатичний статус

"Сьогодні (5 липня – 24 канал) міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на брифінгу зі Світланою Тихановською заявив про визнання її Офісу офіційним представництвом білоруської демократії", – мовиться у повідомленні.

Лідерка білоруської опозиції написала, що таким чином Литва запустила новий етап делегітимізації режиму.

Це перша країна Євросоюзу, яка зробила цей крок, і вже ведеться робота над відкриттям представництв народу Білорусі в інших країнах,

– розповіла Тихановська.

Вона також подякувала Литві за підтримку, яку вона та весь білоруський народ отримали за ці місяці. Вкінці політикиня зауважила, що "Білорусь – це не Лукашенко, а білоруський народ. І тепер це визнано офіційно".

До речі, Чехія також готується до відкриття офіційного представництва білоруської опозиції в Празі.

Світлана Тихановська: останні новини

Кандидатка в президенти та дружина білоруського опозиціонера та політв'язня Сергія Тихановського перебуває в Литві.

10 червня вона виступила в Комітеті Сенату США з міжнародних відносин в онлайн-форматі. Тихановська закликала США ввести санкції проти оточення Олександра Лукашенка, а також "Білоруськалію" та Мозирського НЗП.

Також запропонувала обговорити кризу в Білорусі на самітах "Великої сімки" та НАТО.

21 червня США ввели санкції проти Білорусі.

21 червня опозиціонерка назвала журналіста Романа Протасевича "трофеєм" режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Таким чином вона відреагувала на так зване "інтерв'ю" Протасевича державному телебаченню Білорусі.