В Офісі Президента провели закриту нараду через загострення на Донбасі: Данілов розповів деталі

Олексій Данілов заявив, що через загострення ситуації на Донбасі 1 квітня провели закриту нараду в Офісі Президента. Участь у зібранні взяв Володимир Зеленський та представники силових структур і розвідки.

Секретар РНБО зазначив, що велика нарада під головуванням глави держави тривала до пізнього вечора. Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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Вчора (1 квітня – 24 канал) була у президента велика нарада. На ній були присутні 8 генералів, всі наші військові, які мають до цього відношення, всі наші розвідки. Нарада закінчилася близько 10-ї години вечора,

– сказав Олексій Данілов.

Він також додав, що Рада національної безпеки та оборони постійно відстежує ситуацію на україно-російському кордоні та у зоні проведення ООС.

За інформацією "Суспільного", учасники засідання не очікують на масштабну агресію з боку Росії.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Протягом поточної доби, 2 квітня, російські окупаційні війська 15 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Унаслідок ворожих атак двоє захисників України зазнали поранень.

Також від обстрілів найманців Росії постраждав цивільний.



Розташування угруповань Росії вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу