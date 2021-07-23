Офіцери Росії привласнюють "зарплати" бойовиків на Донбасі, – розвідка
Українська розвідка з'ясувала, що комплексна комісія збройних сил Росії виявила недоліки під час перевірки з'єднань і частин на території окупованого Донбасу. Зокрема російські офіцери привласнюють "зарплати" бойовиків.
Росія скерувала комплексну комісію збройних сил Росії на територію окупованих Луганської та Донецької областей. Про це повідомила українська розвідка.
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Офіцери Росії привласнюють гроші, призначені для бойовиків
Українська розвідка з'ясувала, що командування збройних сил Росії продовжує посилено контролювати стан справ у з'єднаннях і частинах оперативного угруповання російських окупаційних військ.
Комплексна комісія збройних сил Росії перебуває на тимчасово окупованій території Донбасу з початку липня. Вона виявила:
- факти привласнення кадровими офіцерами збройних сил Росії, які займають командні посади, значної частини коштів, які були призначені для виплати особовому складу підрозділів. Тобто російські офіцери привласнювали так звані "зарплати" бойовикам;
- в окремих підрозділах окупаційних військ є невідповідність даних обліку особового складу.
Через це комплексна комісія збройних сил Росії довше затримається на окупованій території Донбасу.
Коротко про ситуацію на Сході України
- Протягом минулої доби, 22 липня, проросійські бойовики тричі порушили режим тиші. Вони гатили поблизу Водяного та селища Піски. Стріляли з мінометів 82 калібру, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. На щастя, бойових втрат серед українських військових немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь на зухвалі порушення бойовиків.
- Припинення вогню на Донбасі діє з 27 липня 2020 року. Його бойовики порушують ледь не щодня. З того часу унаслідок обстрілів окупантів загинули 45 українських військовослужбовців, ще 150 зазнали поранень.
- З початку війни, з квітня 2014 року, загинули 2705 українських військових. Про це повідомили у Збройних силах України. Ще 10280 наших захисників зазнали поранень.
- Військовий експерт Олег Жданов заявив, що проросійські бойовики активізуються на Донбасі перед Днем Незалежності України. Тоді ж варто очікувати нових провокацій та обстрілів українських позицій.