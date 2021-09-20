Офіційні результати "виборів" у Держдуму оголосили: які партії подолали бар'єр

Російський Центрвиборчком підрахував 99% голосів на "виборах" Держдуми. У результатах жодних сюрпризів: переможець традиційний – "Єдина Росія" з показником у 49%.

Загалом прохідний бар'єр подолали 5 політичних сил. Решті наблизитись до показника у 5% не вдалось.

Актуально Без пляшки горілки не обійшлось: у мережі показали, як рахують голоси на виборах у Росії

Які партії пройшли у Держдуму:

"Єдина Росія" – 49%;

Комуністична партія – 19%;

ЛДПР – 7,4%;

"Справедлива Росія" – 7,4%;

"Нові люди" – 5,3%.

Частина голосування відбулась дистанційно

Зазначимо, що голосування тривало протягом 3 днів – з 17 по 19 вересня. Росіянам дали змогу віддавати голос навіть дистанційно. Цим правом скористався і президент Володимир Путін, який зараз перебуває на самоізоляції через коронавірус в оточенні.

"Голосували" і на окупованих територіях Донбасу та Криму

Раніше Центрвиборчком своєю постановою дозволив голосувати дистанційно і жителям окупованого Донбасу – з російськими паспортами. За словами окупантів, цим правом начебто скористались 150 тисяч осіб.

До теми Російські паспорти видавали в автобусах, – Казанський про псевдовибори Держдуми в ОРДЛО

Багато мешканців з окупованих Донеччини та Луганщини звозили у Ростовську область на дільниці автобусами. Після цього їх "пригощали" шампанським.