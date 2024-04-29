Офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з російською агресією, відновили роботу

Українські офіційні боти, що допомагають у боротьбі з російською агресією, відновили роботу. Мовиться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри "єВорог".

Інформація про їхнє блокування з'явилася увечері 28 квітня. Усі заблоковані телеграм-боти були пов'язані з передаванням інформації про пересування ворожих сил або стосувалися координації з рухом опору на окупованих територіях.

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Телеграм-боти відновили роботу

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що офіційні українські телеграм-боти, що допомагали у боротьбі з російською агресією, відновили роботу. Так, ресурси ГУР МО, СБУ, а також офіційний бот "єВорог" відновили роботу.

Однак варто пам'ятати, що ворог – підступний. Росіяни у мережі створюють десятки псевдоботів, ботів-двійників, через які можуть поширювати дезінформацію або збирати особисті дані. Тому треба користуватися лише офіційними телеграм-ботами:

"єВорог" (офіційний бот Мінцифри @evorog_bot);

Stop Russian War (офіційний бот СБУ @stop_russian_war_bot);

Бот розвідки (офіційний телеграм-бот ГУР МО @gur_official_bot).

Блокування телеграм-ботів: що відомо

Увечері 28 квітня у мережі повідомили, що телеграм-боти, які надавали інформацію Силам оборони, припинили роботу. Окрім офіційних українських ботів, не працювали також бот легіону "Свобода Росії", бот ППО для відстежування "Шахедів", а також боти, за допомогою яких координували рух опору на Півдні.

У ГУР МО, коментуючи блокування телеграм-ботів, наголосили, що це відбулося всупереч правилам та заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало. Водночас у розвідці додали, що вже відновлюють роботу бота на інших платформах.

Окрім того, перед блокуванням телеграм-ботів засновник Telegram Павло Дуров анонсував зміни для українських користувачів. Він заявив, що змушений піти на такий крок буцімто через вимоги Apple. Хоча Дуров не уточнив, яких змін очікувати, однак саме після цього відбулося блокування телеграм-ботів.

До слова, Володимир Зеленський раніше також зауважував, що окупанти намагаються тиснути на українців у телеграмі та тіктоці. Тоді президент наголосив, що Україні потрібно працювати на випередження та поширювати правду про війну.