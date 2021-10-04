Офшорна скринька Пандори: чи справді Зеленський винен у скандалі

В Україні – черговий офшорний скандал, але тепер уже зі згадуванням прізвищ Володимира Зеленського та Ігоря Коломойського. Утім, скандал має всі ознаки такого, про який уже завтра всі забудуть.

Якщо українці забудуть про офшорний скандал не завтра, то точно післязавтра, зважаючи на те, наскільки опозиція активна на цій темі. Опоненти Володимира Зеленського намагаються максимально роздмухати офшорний скандал.

До теми У розслідуванні Pandora Papers Україна лідирує за кількістю фігурантів: показова інфографіка

Зокрема, палку промову із цього приводу у парламенті мав Петро Порошенко.

Журналісти "закинули" офшорний скандал

У світі черговий витік банківської інформації. Він тепер зветься Pandora Papers. Закордонним журналістам злили нову порцію різноманітних фінансових документів щодо офшорів.

Серед прізвищ світових політиків, бізнесменів, зірок спорту та шоубізу згадуються й кілька українських прізвищ. Зокрема, чинного президента України й власника телеканалу "1+1".

У розслідуванні згадують, що у 2012 році структури "95 кварталу" Зеленського зареєстрували за кордоном кілька компаній. На їхні рахунки переказали 40 мільйонів доларів від Ігоря Коломойського.

Мовиться про легальні й чесні гроші. Їх заробив "95 квартал" Зеленського, продукуючи власний телепродукт.

Єдине, що можна закинути "95 кварталу" й Зеленському – вони отримали на закордонні рахунки, так звані офшори. Найімовірніше із цих грошей не сплатили податки в Україні.

Яка мета офшорів

Офшори не є чимось кримінальним. Це цілком легальна схема з так званої оптимізації податків. Іншими словами, це ухиляння від сплати податків. Хоч із морального погляду її таки можна назвати нечесною, але криміналом вона точно не є.

Офшори відкривають з 2 причин:

несплата зайвих податків на Батьківщині;

убезпечення грошей, якщо є ризики втрати.

Чому в України були ризики втратити гроші? У 2012 році для України саме 2 причина відкриття офшорів була більш актуальною. Український бізнес відкривав офшори не для ухилення від сплати податків, щоб убезпечити гроші. Сім'я Віктора Януковича забирала вигідні бізнеси в Україні за допомогою тодішніх правоохоронців та сфабрикованих кримінальних проваджень. Саме диктаторський режим президента-утікача вимагав певний відсоток із прибутків.

Я не надто здивований, що і "95 квартал" скористалися можливістю сховати свої прибутки за кордоном в офшорах. Абсолютно увесь український бізнес так робив.

Ба більше, навіть чинна опозиція, яка за це зараз "чихвостить" Зеленського. Вони самі це чудово знають і розуміють, тому їхні закиди й звучать не надто переконливо.

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Опозиція теж "нечиста"

Єдине, що можна було б Зеленському закинути з офшорами – це те, що ховав за кордоном гроші й не сплачував за них податки в Україні.

Лише з вуст пересічних українців, а не опозиції, яку нині очолює Порошенко.

Зеленський ховав в офшорах гроші, щоб їх у нього не відібрав Янукович. Тим паче президент був тоді лише актором і продюсером, проте точно не держслужбовцем і політиком. На відміну від Порошенка, який ховаючи свої гроші по офшорах, уже був нам не вперше народним депутатом, міністром або може навіть і президентом.

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Зеленський зв'язався з офшорами до політики

У жодному разі Зеленського не виправдовує "нечиста" опозиція. Обвинувачення щодо неоподаткування в Україні можуть бути цілком доречні.

Як на мене, є 2 важливі нюанси. По-перше, Зеленський точно робив це до того, як пішов у політику. По-друге, тоді так робили в Україні абсолютно всі.

Я б узагалі на місці "деяких" посоромився б згадувати про офшори Зеленському. Тим паче коли в самого "рыльце в пушку" набагато більше.