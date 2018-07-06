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ОГХК знов сплатила рекордні дивіденди

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Гроші
Гроші / rbc.ua

Минулого року ОГХК сплатила 875,7 млн гривень податків та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

26 червня ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" перерахувала до державного бюджету 332,6 млн гривень дивідендів за 2017 рік, поставивши власний черговий рекорд. Про це повідомляє прес-служба компанії, пише "РБК-Україна".

Це вже другий рекорд, який поставила компанія. Минулого року вона сплатила 321,8 млн гривень дивідендів за 2016 рік, що стало історичною подією для колективу ОГХК.

В. о голови правління ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" Олександр Гладушко вважає, що такий вагомий фінансовий крок вкотре підтверджує, що компанія утримує статус донора державного бюджету та є впливовим бюджетоутворюючим роботодавцем у регіонах, де працюють філії ОГХК.

"Четвертий рік поспіль наша компанія залишається соціально-відповідальним платником податків, щороку збільшуючи відрахування та обов’язкові платежі до бюджетів усіх рівнів. Ми раді тому, що країна матиме податкову базу для покращення соціальних стандартів, завдяки нам", – говорить він.

На його думку, ОГХК, як державне підприємство, повною мірою виконує покладену на нього соціальну місію по сплаті усіх необхідних платежів державі.

Також зазначається, що відрахування дивідендів на користь держави – не єдиний крок компанії у якості донора державного бюджету. Минулого року ОГХК сплатила 875,7 млн гривень податків та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів. Найбільші з них – 148,3 млн гривень податку на прибуток, 141,2 млн гривень – за користування надрами та 321,8 гривень грн дивідендів.

Сплата такого розміру податків та зборів стала можливою завдяки позитивному фінансовому результату компанії. За даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, в першому півріччі 2017 року ОГХК посіла 13 місце за отриманим чистим фінансовим результатом – чистим прибутком, серед усіх підприємств державного сектору. Він склав 303 млн гривень.

З 2014 року, як ОГХК взяла в управління Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат та Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, відрахування податків та зборів до бюджетів усіх рівнів невпинно зростають. У 2014 році цей показник складав лише 16,9 млн гривень, у 2015 році досяг 361,2 млн гривень, у 2016 – 781,2 млн гривень, у 2017 – 875,7 млн гривень. "Думаю, що такої віддачі від комбінатів у вигляді сплачених податків державі, що здійснила ОГХК за чотири роки своє роботи на титановому ринку, Україна ще не отримувала", – вважає Олександр Гладушко.

Теги: Бюджет Фінанси Податки
Джерело: 24 Канал
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