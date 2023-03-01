Суддя з Дніпра проведе 10 років за ґратами через хабар у 30 тисяч доларів

ВАКС оголосив вирок судді, що вимагала та врешті-решт отримала хабар у розмірі 30 тисяч доларів США. Відомо, що тепер 10 років вона проведе за ґратами.

Зауважимо, що про цей вирок Вищого антикорупційного суду стало відомо у середу, 1 березня. Сама суддя-корупціонерка працювала в одному зі судів міста Дніпра.

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Провину судді довели за 7 статтями ККУ

Відомо, що уже колишня суддя здійснювала свою діяльність у Кіровському районному суді Дніпра. Її провину визнали за такими статтями Кримінального кодексу України:

частиною 5 статті 27;

частиною 4 статті 368;

частиною 3 статті 369-2;

частиною 1 статті 354;

частиною 4 статті 27;

частиною 3 статті 358;

частиною 4 статті 358.

Вона винна у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі 30 тисяч доларів США, пов'язаному з цим зловживанні впливом, а також підбурюванні працівників медичної сфери до видачі недостовірних листків непрацездатності і їх використанні,

– йдеться у повідомлення Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Також там заначено, що, окрім покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, вона позбавлена права обіймати посади в судах, правоохоронних органах та адвокатурі терміном на 3 роки з конфіскацією усього майна, що їй належало.

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