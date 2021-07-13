Це, скоріш, ритуальні танці, ніж підігравання Кремлю, – Огризко про заяви Меркель
Джерело:24 канал
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель наприкінці своєї каденції вирішила наполягати на впровадженні формули Штайнмаєра. Це схоже на ритуальні танці.
Адже німецька дипломатка чудово розуміє, що реалізація мінських домовленостей – це безперспективна справа. Таку думку в ефірі висловив колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.
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Огризко: Поведінка Меркель – дипломатична гра
За його словами, поведінка Меркель схожа на певну дипломатичну гру.
Я думаю, це, скоріш, ритуальні танці, ніж підігравання Кремлю,
– наголосив Огризко.
Він зауважив, що таким способом канцлерка вирішила відреагувати на нібито надто на жорсткі умови Президента України Володимира Зеленського щодо "Північного потоку-2".Нагадаємо! На зустріч з Меркель український президент заявив, що у питанні "Північного потоку-2" Київ повинен мати гарантії енергетичної безпеки. Зеленський відзначив, що Україна перебуває в небезпеці, тому зажадав конкретики від канцлерки.
"Тому це – ритуальні заяви про відданість мінським домовленостям, про формулу Штайнамаєра і особливий статус. Хоча зрозуміло, що ні одного, ні іншого, ні третього реалізовано не буде", – додав Огризко.
Огризко прокоментував заяви Меркель: дивіться відео