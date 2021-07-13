Це, скоріш, ритуальні танці, ніж підігравання Кремлю, – Огризко про заяви Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель наприкінці своєї каденції вирішила наполягати на впровадженні формули Штайнмаєра. Це схоже на ритуальні танці.

Адже німецька дипломатка чудово розуміє, що реалізація мінських домовленостей – це безперспективна справа. Таку думку в ефірі висловив колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

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Огризко: Поведінка Меркель – дипломатична гра

За його словами, поведінка Меркель схожа на певну дипломатичну гру.

Я думаю, це, скоріш, ритуальні танці, ніж підігравання Кремлю,

– наголосив Огризко.

Він зауважив, що таким способом канцлерка вирішила відреагувати на нібито надто на жорсткі умови Президента України Володимира Зеленського щодо "Північного потоку-2".

На зустріч з Меркель український президент заявив , що у питанні "Північного потоку-2" Київ повинен мати гарантії енергетичної безпеки. Зеленський відзначив, що Україна перебуває в небезпеці , тому зажадав конкретики від канцлерки.

"Тому це – ритуальні заяви про відданість мінським домовленостям, про формулу Штайнамаєра і особливий статус. Хоча зрозуміло, що ні одного, ні іншого, ні третього реалізовано не буде", – додав Огризко.

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