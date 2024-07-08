Росія вдарила по "Охматдиту" ракетою Х-101, – СБУ

Удар по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" російські загарбники здійснили стратегічною крилатою ракетою Х-101. На місці трагедії знайшли відповідні докази. Зокрема, уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частину руля цієї ж ракети.

СБУ кваліфікувала атаку Росії на "Охматдит" як воєнний злочин. За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження.

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"Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема, і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", – зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Відкрито кримінальне провадження

Станом на 13:50 8 липня унаслідок ворожого "прильоту" загинуло двоє працівників лікарні "Охматдит", семеро людей отримали поранення, з них – щонайменше двоє дітей. Усі служби продовжують роботу на місці трагедії.

У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством), триває розслідування.

Докази застосування ракети Х-101 / Фото: СБУ