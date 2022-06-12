Охочих вбивати вистачає, – військовий експерт про те, чому Росія розгортає "резервні батальйони"

За даними британської розвідки – Росія розгортає нові резервні сили на території України. Якщо раніше у наступах, росіяни використовували не більше 2-х батальйонів, то зараз відбувається розгортання третіх батальйонів, які не є укомплектованими та часто з нульовим досвідом.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. Він також зазначив, що зараз на території України діє 103 батальйоно-тактичні групи ворога, в межах 40 таких груп окупанти тримають у резерві, адже вони вже не боєздатні.

Читайте також Бойові дії в Сєвєродонецьку тривають – окупанти намагаються встановити контроль над містом

"Що відбувається зараз – певне відновлення та поповнення ресурсу противника. Стосовно специфіки, то російська армія не готова за жодних умов до такого кривавого та масштабного протистояння", – пояснює військовий експерт.

За його словами, у підрозділах чи полках російської армії перші батальйони були мотивовані та споряджені. Якщо ми говоримо про треті батальйони, то в основному це були ті військові, які відповідали за збереження техніки, додає Селезньов.

Зараз країна-агресорка відчула, що не спроможна заявленими силами виконати завдання, говорить фахівець, тому й намагається наповнити треті батальйони особовим складом.

Охочих повоювати та мародерити на території України вистачає, цей факт не можна виключати. Адже так звана "прихована мобілізація" на території Росії дає свої наслідки,

– пояснює експерт.

Згодом, ми можемо очікувати, що ці резерви, які окупанти накопичують зараз – кинуть у бої, додає Владислав Селезньов.

"Проте, не варто забувати, як наші захисники вміло нищать кадрових російських військових, тому мобілізовані загарбники без досвіду не довго житимуть на нашій землі. Але це можливо лише за умови, коли ми отримаємо західне озброєння у достатній кількості", – резюмує експерт.

"Гарячий" напрямок Сєвєродонецька – останні новини

Про "приховану мобілізацію" в Росії та озброєння від союзників: дивіться відео