З охороною та гелікоптерами: Токаєв вперше від початку сутичок приїхав в Алмати
Джерело:Tengrinews.kz
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вперше з початку протестів прибув в Алмати. Очевидці 12 січня помітили біля готелю Rixos президентський кортеж.
Прессекретар Токаєва Берік Уалі підтвердив, що президент прибув в Алмати. Він брав участь у засіданні оперативного штабу.
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Також Уалі розповів, що відбулася зустріч із рідними та близькими загиблих співробітників поліції та військових.
Зауважимо, що спочатку офіційної інформації про візит Токаєва в Алмати не було. Однак журналістам це підтверджували джерела у силових структурах та адміністрації президента.
Кортеж Токаєва та гелікоптери
Президентський кортеж помітили на вулицях Алмати. Делегація вирушила до готелю Rixos. Очевидці також діляться відео з великою кількістю цивільних та військових вертольотів над містом.
Військову техніку також помітили й на парковці біля готелю Rixos.
Що відбувається в Казахстані
- Масштабні протести в Казахстані виникли 3 січня. Мітингарі вимагали знизити ціну на газ. Вартість блакитного палива пообіцяли знизити, але демонстранти висунули нові політичні вимоги.
- Токаєв звернувся до країн ОДКБ. Казахські силовики відмовлялися стріляти у власний народ, тому відкривати вогонь дозволили так званим "миротворцям".
- Сам глава держави називав протестувальників "терористами", які нібито намагалися захопити державну владу.
- У Казахстані наразі перебуває понад 2 тисячі "миротворців".
- Вже 1 січня Токаєв сказав, що ОДКБ почнуть відхід з країни. Триватиме цей процес до 10 днів. За словами політика, ситуація стабілізувалась.
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