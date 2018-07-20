Охоронця, який вдарив журналіста у Кривому Розі, побили і змусили вибачитися: відео 18+

У Кривому Розі невідомі побили та змусили вибачитися скандального охоронця Юрія Островського, який вдарив журналіста та обізвав його "хохлом" через розслідування про жорстоке поводження з тваринами.

Відповідне відео опублікували на сторінці спільноти "Команда Костянтина Усова" у Facebook.

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Як відомо, 18 липня у Кривому Розі заступник начальника охорони КП "Швидкісний трамвай" побив журналіста порталу "Перший Криворізький" Миколу Чирву, який приїхав на територію підприємства після повідомлення читачів, що, ймовірно, його співробітники потруїли стерилізованих безпритульних собак.

Дивіться, громадянин Островський, який прославив Кривий Ріг тезисами про "хохлів", сьогодні вже заговорив державною мовою. Земляки надіслали нам прецікаве відео,

– відзначили в пабліку.

Як зазначили у спільноті, чоловік намагався втекти в окупований Крим, але його встигли спіймати.

"Але там сценарій почав розвиватися у неочікуваному напрямку. Спочатку Юрій вибачився на камеру перед всіма українцями за свою ганебну поведінку. Потім він досить різко передумав їхати до Криму і вирішив повернутися до Кривого Рогу, аби сумлінно співпрацювати зі слідством та нести відповідальність за сказане і зроблене", – додали в спільноті.