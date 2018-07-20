13:04
20 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 17°C
  • субота
    24°C 18°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали
Вєсті Кремля
21:14, 19 липня
Вєсті.UA. Президент Сердючка. Невгамовна Тимошенко
Вєсті.UA
20:21, 19 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Охоронця, який вдарив журналіста у Кривому Розі, побили і змусили вибачитися: відео 18+

361 Читать новость на русском
Охоронця, який побив журналіста у Кривому Розі змусилим вибачитися
Охоронця, який побив журналіста у Кривому Розі змусилим вибачитися / Фото з відкритих джерел

У Кривому Розі невідомі побили та змусили вибачитися скандального охоронця Юрія Островського, який вдарив журналіста та обізвав його "хохлом" через розслідування про жорстоке поводження з тваринами.

Відповідне відео опублікували на сторінці спільноти "Команда Костянтина Усова" у Facebook.

Читайте також: Депутат вдарив жінку кулаком в обличчя за зауваження про його собаку: відео

Як відомо, 18 липня у Кривому Розі заступник начальника охорони КП "Швидкісний трамвай" побив журналіста порталу "Перший Криворізький" Миколу Чирву, який приїхав на територію підприємства після повідомлення читачів, що, ймовірно, його співробітники потруїли стерилізованих безпритульних собак.

Дивіться, громадянин Островський, який прославив Кривий Ріг тезисами про "хохлів", сьогодні вже заговорив державною мовою. Земляки надіслали нам прецікаве відео,
– відзначили в пабліку.

Як зазначили у спільноті, чоловік намагався втекти в окупований Крим, але його встигли спіймати.

"Але там сценарій почав розвиватися у неочікуваному напрямку. Спочатку Юрій вибачився на камеру перед всіма українцями за свою ганебну поведінку. Потім він досить різко передумав їхати до Криму і вирішив повернутися до Кривого Рогу, аби сумлінно співпрацювати зі слідством та нести відповідальність за сказане і зроблене", – додали в спільноті.

 

Теги: Новини України журналісти Новини Кривого Рогу Сутички
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 19 липня , 14:06
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Порошенко підписав закон про приватизацію: покупцям з Росії – зась
 2 березня , 15:19
Чоловік, який вижив після пиятики метиловим спиртом, втік з лікарні
22 травня , 14:35
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук