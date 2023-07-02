В ОК "Південь" застерегли, що росіяни можуть повторно атакувати Україну в День ВМС

На Півдні України ситуація залишається досить складною. Ворог нарощує активність авіації та відповідно обстріли.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Уночі росіяни атакували Україну з різних напрямків із застосуванням різної зброї. Проте наступної ночі росіяни можуть повторно атакувати нашу країну.

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Ресурс ракет наявний

Сьогодні, в цей урочистий День ВМС України, – цілком ймовірно повторення таких атак і зокрема з моря сьогодні вдень та вночі.

Зараз в Чорному морі ворог збільшив своє угруповування. Це відбулось буквально напередодні вранішньої атаки. Окупанти до двох підводних, які чергували з ночі, додав надводний ракетоносій. З одного з цих ракетоносіїв сьогодні вночі були випущені "Калібри", які прямували на Одещину та Миколаївщину.

Очевидно, що потенціал ворога буде збільшуватись саме на морі та терор буде посилюватись з морського напрямку. Оскільки ресурс ракет поки що наявний – зараз 16 ракет "Калібр" були готові до використання. Враховуючи, що 3 ворог випустив, у нього залишилось 13 ракет,

– зауважила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня.

Також спостерігається активність й ворожої авіації. А це свідчить про те, що атака може бути комплексною для того, щоб розосередити зусилля української протиповітряної оборони.

ППО влучно відпрацювали

Цієї ночі було завдано удару авіаційними керованими бомбами по Херсону. Раніше окупанти не використовували такі бомби на цьому напрямку.

"В нашій зоні відповідальності влучно відпрацювали Сили протиповітряної оборони. На Миколаївщині знищено 2 з 8 "Шахедів", які запустив ворог. І 3 "Калібри", якими окупанти намагалися атакувати Одещину та Миколаївщину, також були знищені над морем", – зазначила Гуменюк.

Чи можливі повторні ракетні атаки ворога по Україні: дивіться відео

Отримали нову партію "Шахедів"

Окупанти почали рідше використовувати зокрема на Півдні так звані КАБи (керовані авіаційні бомби – 24 Канал). Адже їхній запас у ворога не такий великий. Крім того, росіяни переобладнають ці бомби, і це теж уповільнює процес.

Однак вони продовжують їх застосовувати через те, що ворожа артилерія наразі не така активна і не може повернутися на позиції, які відкрилися після відходу води з лівого берега Херсонщини. Але зараз окупанти використовують КАБи приблизно один раз на добу,

– пояснила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.