Біля Лисичанська йдуть бої, ситуація складна, – Зеленський підтвердив ризик окупації Луганщини

Біля Лисичанська тривають важкі бої. Наші захисники продовжують боротися в дуже складних умовах. Володимир Зеленський підтвердив, що є високий ризик повної окупації Луганщини.

Президент України про це сказав під час спільного виступу після зустрічі з прем'єром Австралії Ентоні Албенізі.

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Володимир Злеенський наголосив, що в будь-якому випадку Збройні Сили України роблять усе можливе для збереження кожного метра нашої землі. Проте вони зможуть тиснути на ворога на цьому напрямку сильніше, коли постачання зброї партнерів забезпечить вогневу перевагу. Адже зараз окупанти кинули на захоплення Луганщини шалений ресурс, тому наші воїни борються в нерівних умовах і командуванню потрібно робити все для збереження життів.

Є ризики, що Луганська область буде вся окупована. Вони зрозумілі нам. Але потрібно розуміти, що щоденно може змінюватися ситуація,

– сказав Зеленський.

Він підкреслив, що були випадки, коли міста окуповували та звільнювали по кілька разів. На жаль, в Генштабі ЗСУ о 19:19 офіційно повідомили, що ЗСУ вийшли з Лисичанськ після важких боїв.

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