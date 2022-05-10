Окремий наступ з Придністров'я неможливий, – Грабський
У розвідці США вважають, що на тлі провалів у війні проти України Путін може спровокувати війну у невизнаному Придністров'ї. Однак наразі не неможливо.
Так вважає військовий експерт Сергій Грабський. Про це він сказав 24 каналу.
Увага У МВС пояснили, чому Росія не готується нападати з Придністров'я
За його словами, сьогодні Росія не може відкрити фронт із окупованої території Молдови – Придністров'я. На це впливає кілька параметрів:
- особовий склад Росії – так зване російське угруповання на території Придністров'я на 70% складається власне з жителів самої окупованої території, у яких російські паспорти;
- загальну мобілізаційну здатність спершу оголошують у 20 – 30 тисяч солдатів, натомість після перших провокацій ми спостерігали активну "самоевакуацію" призовного контингенту у напрямку Молдови, Румунії та навіть України;
- з 2014 року серйозного озброєння та техніки на землі не спостерігали.
"Тож треба розуміти, що росіяни мають дуже обмежений ресурс та малу спроможність оперувати і діяти у тих територіях", – додав Грабський.
І ще один, але важливий фактор, – територія Придністров'я фактично прострілюється. При чому, він наголосив, що жодних дій з боку України без погодження суверенною державою Молдови не буде.
Чи можливий наступ з Придністров'я
За його словами, розглядати питання чи можливість навіть обмеженого штурму або атаки на наші позиції з Придністров'я можна тільки у таких випадках:
- у взаємодії з можливим наступом противника на Миколаївському напрямку у сторону Вознесенська або вздовж моря, а це складніше;
- а також можливим проведенням певних операцій на морі з метою висадки десанту у південній Бессарабії.
Тільки така триєдина задача може розглядатися як більш-менш доцільна. Окремий наступ з Придністров'я неможливий,
– наголосив Грабський.
Чому Росія не готується нападати з Придністров'я
Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів вважає, що росіяни наразі не думають про те, щоб відкривати додатковий фронт на Одещині. Натомість вони працюють над зовсім іншим. Країна-агресорка навпаки готується до оборони невизнаного Придністров'я.
Яка загалом ситуація у Придністров'ї
- У Придністров'ї продовжують залякувати людей. Там почали поширювати фейки про постріли, які нібито хтось чув із боку України.
- Окрім створення напруги на окупованій території Молдови, є й значно гірші сигнали про небезпеку. Наприклад, введення в повну бойову готовність військ.
- В українській розвідці також повідомляли, що Росія готує ракетний удар по Придністров'ю, аби звинуватити в цьому Україну.
- Проте наразі загроза ймовірного наступу російських військ з Придністров'я фактично відсутня. Федір Веніславський вважає, що розвідка постійно ділиться даними про ймовірні небезпеки.
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