Сонячні окуляри та письмовий набір: якими подарунками обмінялися Байден і Путін

Джо Байден та Володимир Путін на зустрічі в Женеві традиційно обмінялися подарунками. Очільник Кремля отримав кришталевого бізона та сонцезахисні окуляри, а Байден – письмовий набір з хохломським розписом.
Президентські подарунки
Байден подарував Путіну окуляри-авіатори. Їх на замовлення виготовила компанія Randolph USA.
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В Адміністрації США наголосили, що компанія з 1978 року займається виробництвом спеціальних окулярів, які призначені для пілотів-винищувачів. З цього часу Randolph USA забезпечує американських військових і союзників по НАТО "високоякісними і надійними авіаторами".
До речі, очільник Кремля отримав ще кришталеву статуетку бізона, який визнаний "національним ссавцем, що представляє силу, єдність і стійкість США".
Путін у Женеву їхав теж не з пустими руками. За словами прессекретаря Дмитра Пєскова, російський президент подарував американському колезі дерев'яний письмовий набір "Москва" з хохломським розписом.
Хохломський розпис / Фото Cozyblog
Головне про зустріч політиків
- Розмова президентів відбулася на віллі "Ла Гранж" у Женеві. Путін прибув у Швейцарію менше ніж за годину до початку, а Байден був там ще зі вчора.
- Політики говорили близько 4 з половиною години. До них також долучилися держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та інші чиновники.
- Після зустрічі Байден та Путін дали окремі пресконференції. За даними ЗМІ, Росія наполягала на спільній, однак Штати відмовилися.
- Очільник Кремля заявив журналістам, що у питанні України та НАТО "нема що обговорювати". Водночас його колега вкотре запевнив у підтримці нашого суверенітету і територіальної цілісності.