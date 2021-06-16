Сонячні окуляри та письмовий набір: якими подарунками обмінялися Байден і Путін

Джо Байден та Володимир Путін на зустрічі в Женеві традиційно обмінялися подарунками. Очільник Кремля отримав кришталевого бізона та сонцезахисні окуляри, а Байден – письмовий набір з хохломським розписом.

Президентські подарунки

Байден подарував Путіну окуляри-авіатори. Їх на замовлення виготовила компанія Randolph USA.

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В Адміністрації США наголосили, що компанія з 1978 року займається виробництвом спеціальних окулярів, які призначені для пілотів-винищувачів. З цього часу Randolph USA забезпечує американських військових і союзників по НАТО "високоякісними і надійними авіаторами".

До речі, очільник Кремля отримав ще кришталеву статуетку бізона, який визнаний "національним ссавцем, що представляє силу, єдність і стійкість США".

Путін у Женеву їхав теж не з пустими руками. За словами прессекретаря Дмитра Пєскова, російський президент подарував американському колезі дерев'яний письмовий набір "Москва" з хохломським розписом.



Хохломський розпис / Фото Cozyblog

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