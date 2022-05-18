Окупант завдяки селфі спалився, що його підрозділ ховається у школах

Служба безпеки України оприлюднила черговий доказ того, що окупанти ховаються у цивільних об’єктах і ведуть звідти обстріли.

Поки російські пропагандисти розганяють фейки про те, що це нібито українські захисники дислокуються у школах та лікарнях, буцімто роблячи "живий щит" з цивільних, окупанти насправді використовують приміщення української школи як свої казарми та військові склади.

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СБУ зламала телефон загарбника. Окупант фактично сам зробив докази у вигляді селфі. На задніх планах можна побачити спортивний зал школи та навіть навчальний клас.

Як окупант "спалився"



Російський окупант робить селфі у школі на Херсонщині / Фото СБУ



Він відправляє фото своїм рідним / Фото СБУ

Судячи з фону на одній з фотографій, це приміщення для учнів початкових класів.

На фото – військовослужбовець 23 загону спеціального призначення росгвардії, яка дислокується у Челябінську. Окупанта звати Сергій Віталійович Дидикін.

Він систематично відсилає рідним і знайомим свої "геройські" селфі зі школи у місті Білозерка на Херсонщині.

Останні викриті злочинці СБУ:

Журналісти знайшли дружину окупанта з перехопленої СБУ телефонної розмови, у якій вона бажала катувань і смерті українським дітям. Також ідентифікували самого окупанті, чоловіка співрозмовниці, який на момент телефонного дзвінка воював проти України на Харківщині.

Днями СБУ знешкодила розгалужену агентурну мережу Росії, яка намагалась допомогти ворожим ДРГ проникнути у Миколаїв.

Українські правоохоронці змогли ідентифікувати вже другого російського військового, який ґвалтував мирних жінок на Київщині.

Окрім цього, СБУ ідентифікувала двох колаборантів, причетних до підриву на Північнокримському каналі й викрила двох засновників ІТ-компанії, які надавали рашистам програмне забезпечення та оргтехніку.

Як росіяни використовують дітей

Зауважимо, що російські окупанти намагаються шукати інформаторів по всій Україні. Насамперед ворог особливо активно намагається вербувати українських дітей. Дітям пропонують "гонорари" за фото та відео з місць обстрілів, а також з місця дислокацій ЗСУ. Зокрема дітей просять фотографувати блокпости або об'єкти військової або критичної інфраструктури.

СБУ просить вчителів та громадян постійно говорити дітям про небезпеку листування з незнайомцями.

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