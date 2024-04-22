Окупантам наказали продемонструвати перемоги до 9 травня: Зеленський провів Ставку

У понеділок 22 квітня президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Які питання розглянули – читайте на 24 Каналі.

Під час Ставки вкотре прозвучала думка, що росіяни прагнуть якихось перемог до 9 травня. Тиждень тому про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Містом, яке ворог може захопити, він назвав Часів Яр у Донецькій області.

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Що розглянули на Ставці

За словами Зеленського, на засіданні "пройшлися по основних питаннях: поле бою, зброя, захист міст, громад і критичної інфраструктури". Акцент зробили на фронті, була доповідь Сирського.

Окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер їх підганяють ще й позитивні рішення друзів України. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно,

– сказав президент.

Порушили і питання про власне виробництво зброї. Міністр оборони Рустем Умєров доповів щодо контрактів із вітчизняними компаніями.

Зеленський запевнив: працюють над новим форматом угод. Він має і не переобтяжити військовий бюджет, і гарантувати виробникам довготривалі зобов'язання держави.

Третім питанням, яке розглянули, став захист цивільної інфраструктури. Розвідники мають зібрати дані щодо планів росіян. На наступній Ставці розглянуть план, як захистити критичні об'єкти.

"На наступну Ставку дав доручення зібрати все, що відомо нашим розвідкам про наміри російських терористів нищити цивільну інфраструктуру, та підготувати всеохопний план подальших дій: посилення фізичного захисту, де це працює, перерозподіл систем ППО та децентралізації, де це можливо", – повідомив Зеленський.

Чому для загарбника важлива дата 9 травня

Воєнно-політичний оглядач Олександр Коваленко акцентував, що росіяни завжди прив'язуються до певних дат. Звісно, вони не можуть оминути увагою 9 травня, бо це "перемога СРСР у війні".

Втім, експерт переконаний, що ця фетиш-дата буде зірвана. Часів Яр – це не тільки укріпрайон, а ще й висота. Тому ворогові навряд чи вдасться захопити місто "під дату".