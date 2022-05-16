Окупанти 16 травня двічі запускали ракети по Одещині: спрацювала ППО

Російські військові за добу 16 травня двічі атакували Одеську область. На щастя, під час другого удару ворожу ракету вдалося збити.

Деталі про новий удар по Одещині

Зранку ворог влучив у базу відпочинку та приватний будинок. Через це постраждали 4 людей, серед яких дитина.

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Після того росіяни знову спробували атакувати Одещину.

Нашим підрозділи протиповітряної оборони вдалося збити ворожу ракету,

– розповів голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Нагадаємо, що з самого ранку 16 травня російські окупанти випустили по регіоні ракети. Для цього вони використали літаки стратегічної авіації. Снаряди влучили у базу відпочинку. 5-річна дівчина зазнала сильних поранень. Її у важкому стані відвезли у лікарню.

На місці події спалахнула пожежа. Площа загоряння склала 70 квадратних метрів. Вогонь оперативно погасили 7 рятувальників за допомогою 3 одиниць техніки ДСНС.

Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу за порушення законів та звичаїв ведення війни.

У травні ворог почав активно атакувати Одеську область. Тому місцева влада закликає населення у жодному разі не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу. Почули сирени – негайно прямуйте в укриття. Не нехтуйте власним життя.

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