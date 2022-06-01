Окупанти активізують повітряну розвідку на Одещині: хочуть побачити, яких руйнувань завдали

Російські військові упродовж ночі не обстрілювали Одещину. Водночас вони активізували повітряну розвідку. Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він наголосив на тому, що російські загарбники роблять це не просто так. Вони намагаються оцінити ступінь руйнувань, завданих попередніми ракетними ударами.

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Загроза ракетних ударів на Одещині все ще висока

Сергій Братчук вкотре нагадав про те, що Одещина залишається під загрозою ракетних ударів.

Ворог може атакувати як з Чорного моря, де перебуває фрегат-носій ракет морського базування "Калібр", так і з літаків стратегічної авіації з території Росії,

– наголосив Братчук.

Водночас він попрохав мешканців не нехтувати своєю безпекою. Зокрема у питаннях, пов'язаних з поведінкою з вибухонебезпечними предметами на узбережжі. Речник ОВА нагадав, що пляжі зараз заміновані. І зроблено це для того, щоб зробити неможливим наступ ворога.

Зауважимо, що внаслідок шторму у Чорному морі з якоря зірвались дві російські міни. Про це розповіли у зведенні Генштабу 1 червня. На щастя, їх уже ліквідували українські фахівці. Одну з тих мін віднесло до берега Одещини. Нею зайнялися експерти з підривної команди ВМС. Натомість іншу знешкодили безпосередньо у морі.

Усе ще неспокійною залишається ситуація біля захопленого острова Зміїний. До нього російські військові відправили десантний катер "Дюгонь", а також два швидкісні катери "Раптор". Це зробили задля того, щоб забезпечити підрозділи "другої армії світу", які зараз перебувають там, усім необхідним.

В Одесі з центру міста прибирають оборонні споруди

З центру Одеси, а також Запоріжжя приберуть частину фортифікаційних споруд. Мовиться про протитанкові їжаки, а також конструкції з бетонних блоків. Як зазначає місцева влада, відповідне рішення дозволить містам відновити економічну активність, а також підтримати бізнес.

Наприклад, в Одесі їх почали прибирати ще 30 травня. Як розповів мер Геннадій Труханов, відповідне рішення ухвалило військове командування. Тож тепер звільнені від оборонних споруд Ланжеронівська, Рішельєвська, а також Катерининська вулиці.

Секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв також зазначив, що центр стане трохи вільнішим. Як пояснив він, це необхідно, щоб покращити логістику, а також відбудову економіки міста.

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