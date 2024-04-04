Окупанти атакували Харків "Шахедами": з-під завалів дістали чоловіка

У ніч на 4 квітня російські війська вдарили "Шахедами" по Харкову. Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів чотириповерхівки чоловіка.

Для цього рятувальникам довелося підіймати плити перекриттів будинку. Наразі відомо про щонайменше 10 людей, які зазнали поранень внаслідок ударів Росії по Харкову.

Дивіться також Ворог атакував Харків "Шахедами": щонайменше 3 прильоти по житлових будинках

Чоловік був заблокований плитами

З-під завалів чотириповерхівки врятовано чоловіка, заблокованого після удару Росії. Рятувальникам довелося підіймати плити перекриттів, щоб отримати доступ до потерпілого.

Чоловік у свідомості, попросив води, але пересуватися сам не міг, його передали медикам,

– мовиться у повідомленні.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що на місці удару одного з російських "Шахедів" триває операція з порятунку людини, яка перебуває під завалами і подає ознаки життя.

Удар по Харкову "Шахедами": що відомо