Це точкова ракетна атака, – Гуменюк назвала мету удару по Одещині й сказала, чи є руйнування

Ввечері 21 лютого російські загарбники вкотре атакували Одеську область ракетою. Окупанти вдарили протирадіолокаційною Х-31П з акваторії Чорного моря.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня. Наталія Гуменюк розповіла, що це була точкова ракетна атака.

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Руйнувань не сталося

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Гуменюк зазначила, що це була точкова ракетна атака, яку роблять для підтримання напруження місцевого населення не тільки прифронтових регіонів. Також додала, що це може свідчити про намагання вивідати розташування ППО перед підготовкою до наступної масованої атаки.

Ворог не припиняє використання тактичної авіації навіть з острахом на те, що у нього такі суттєві втрати за минулий тиждень. Він використовує тактичну авіацію на інших ділянках та відстанях,

— розповіла Гуменюк.

Такі точкові удари час від часу будуть відбуватися. Втім, ця ракета втратила бойову спроможність над акваторією Чорного моря, зазначила спікерка в ефірі телемарафону.

Ми попереджаємо якраз про те, що ігнорувати сигнали повітряної тривоги не можна навіть тоді, коли ми нібито не очікуємо масованого ракетного удару. Такі точкові теж можуть завдавати руйнувань, але цього разу такого не сталося,

– підкреслила Гуменюк.

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