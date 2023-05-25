Окупанти бідкаються через атаку безпілотників по Криму

Окупанти в тимчасово окупованому Криму скаржаться, що Севастополь атакували безпілотники. Їх так помітили і в інших районах півострова.

Про це заявив російський глава Криму Сергій Аксьонов. За його словами, за ніч у різних районах Криму було нейтралізували 6 безпілотників.

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Частину з них було збито, частину – посаджено за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Жертв і постраждалих, як стверджує Аксьонов, немає.

Вночі наші військові відбили чергову атаку безпілотників на Севастополь. У районі Качі зі стрілецької зброї сили Чорноморського флоту збили 2 БпЛА, ще кілька безпілотників були заглушені і посаджені засобами РЕБ. Жодні об'єкти в місті не постраждали,

– заявив підконтрольний Росії глава Севастополя Михайло Развожаєв.

Ми не можемо перевірити ці дані та гарантувати їхню достовірність.

Водночас можна припустити, що ворог лише нахвалює роботу своєї ППО, коли справжньої атаки не було. Це робиться, щоб заспокоїти росіян у Криму та приховати немічність російської протиповітряної оборони.

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